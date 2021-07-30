РИАМО - 30 июл. Опубликована закупка на проектирование и строительство детского сада на 300 мест в Одинцовском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Детский сад будет располагаться по адресу: Московская область, Одинцовский округ, Кубинка.

Проектирование и строительство детского сада осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Одинцовского округа.

Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.

Ранее РИАМО сообщало, что с 19 по 23 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.