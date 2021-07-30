РИАМО - 30 июл. В пятницу максимальная температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов и по области - 22-27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость юго-западного ветра составит 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление - 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет 50%.

Эксперты отмечают, что погода будет дискомфортной. Повышенная влажность может стать причиной симптомов недомогания.

Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Ветер будет южный, местами с порывами до 12-15 метров в секунду.