РИАМО - 30 июл. «Единая Россия» продолжает сбор предложений жителей Московской области для включения в партийную программу развития региона. Сбор предложений, в том числе касающихся социальной сферы, проводится до 12 августа, сообщается на сайте подмосковного отделения партии.

Как отметила заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Ирина Слуцкая, работа по сбору наказов ведется в нескольких форматах. Обратиться с предложениями жители могут к депутатам во время встреч и через единый центр сбора наказов по телефону: 8 (495) 984-00-70. Также предложить свои инициативы можно в онлайн-формате через аккаунты депутатов в социальных сетях и мессенджерах и на сайте np.vybor2021.ru. Участие в сборе наказов приняли уже более 20 тыс. жителей Подмосковья.

«Население Московской области составляет более 7,7 млн жителей. Вместе с тем ежегодно растет количество многодетных семей в Подмосковье и прибавляется по 40-50 тыс. школьников. И, стоит отметить, что одновременно с ростом количества жителей растут их потребности, запросы и, соответственно, должно расти и качество жизни. Московская область большая – состоит из 60 городских округов – и разная. Поэтому к каждому муниципалитету – и даже жителю – нужен индивидуальный подход. Чтобы каждый смог высказать пожелание или выразить инициативу, стартовал сбор наказов. До 12 августа избиратели могут внести предложения по расширению мер поддержки семей – их учтут при разработке региональной программы «Подмосковье — территория перемен», – сказала Слуцкая.

Она отметила, что большая часть из уже поступивших наказов так или иначе связана с социальной сферой, а вопросы поддержки материнства и детства входят в число наиболее актуальных.

«Среди предложений от жителей по мерам поддержки разных категорий семей есть запросы на расширение возможностей для получения пособий на детей, на расширение возможностей маткапитала, увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, также речь шла о многодетных семьях. Среди не менее важных тем — выплаты беременным женщинам, пособия неполным семьям, программа трудоустройства подростков, постинтернатовского сопровождения детей-сирот и другие», – сказала Слуцкая.

Также поступили инициативы, связанные с созданием льгот для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, и с принятием мер поддержки родителей-одиночек, а также бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

«Реализация мер социальной поддержки является одним из важнейших приоритетов для партии. Об этом говорят и законопроекты, которые поддерживаются на региональном уровне, а также инициативы граждан, общественных, волонтерских, правозащитных и других объединений, которые получают содействие представителей власти. Поэтому мы внимательно проанализируем все наказы, а в программе будет отражено то, о чем просят сами люди», – заключила Слуцкая.