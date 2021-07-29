РИАМО - 29 июл. Профессор МАДИ Юрий Васильев подверг сомнению идею Счетной палаты РФ экономить по 1,5 млрд бюджетных рублей в год на строительстве дорог за счет использования щебня по старому ГОСТу, а не по новому.

«Горная порода та же самая. Различие заключается в том, что по старым нормативным документам щебень просеивали через сита с круглыми ячейками, а по новым нормативным документам щебень надо просеивать через сита с квадратными ячейками. Насколько это влияет на эксплуатационную надежность щебня в конструкции, сказать сложно», – сказал Васильев в эфире радио Sputnik.

При этом эксперт подтвердил, что использование щебня по старым ГОСТам будет дешевле. Однако неизвестно, будут ли построенные с его использованием дороги долго служить.

«В Москве на МКАД в мае были построены семь секций асфальтобетонных покрытий, в которых в том числе использовали щебень по старым нормативным документам и по новым нормативным документам. Сейчас осуществляется мониторинг за вот этими построенными опытными участками. Я очень надеюсь, что те результаты, которые будут получены, позволят объективно сказать, что лучше, что хуже», – заключил Васильев.