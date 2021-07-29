РИАМО - 29 июл. На региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ) появилась новая электронная услуга по земле, которая позволяет собственнику земельного участка узнать о стоимости платы за изменение вида разрешенного использования земли (ВРИ) до подачи документов в Росреестр и внесения соответствующих изменений в ЕГРН. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, в этом месяце в региональном парламенте был представлен и принят законопроект, которым введен новый порядок внесения платы за изменение вида разрешенного использования земли.

Изменение вида разрешенного использования земли осуществляется Росреестром по заявлению собственника, а с 2014 года за изменение действующего вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки на ВРИ, который подразумевает строительство и реконструкцию объектов недвижимости на них, взимается плата.

«Прежде, обращаясь в Росреестр за изменением ВРИ, собственники могли узнать о сумме платы за процедуру постфактум, и случалось, что они отказывались платить, потому что были не готовы к сумме платы за изменение вида разрешенного использования своего участка. Для того, чтобы избежать таких ситуаций в порядок внесения платы при изменении ВРИ были внесены коррективы, которые сделали процедуру более прозрачной и удобной для заявителей», - подчеркнул Андрей Разин.

Он уточнил, что новая услуга поможет собственнику узнать заранее, какую стоимость ему необходимо внести, и на этом основании осознанно принять решение.

Платным является изменение ВРИ на виды разрешенного использования земли, которые подразумевают различные виды жилой застройки (индивидуальная, малоэтажная многоквартирная, блокированная, среднеэтажная, многоэтажная (высотная), ведение личного подсобного хозяйства, ведение садоводства.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что для получения услуги от заявителя потребуется только паспорт и заполненное заявление, в котором он укажет кадастровый номер участка и вид разрешенного использования, на который он желает изменить действующий ВРИ.

В случае, если изменить вид разрешенного использования земли возможно в соответствии с земельным законодательством, в течение 15 дней заявитель получит уведомление с расчетом платы и реквизитами для ее осуществления. Оплатив изменение ВРИ по данным реквизитам, собственник сможет обратиться за изменением ВРИ в Росреестр и осуществить задуманное.