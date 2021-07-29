РИАМО - 29 июл. В скором времени в столице откроется диспансеризация для людей, перенесших коронавирус, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы сдерживали такую диспансеризацию (для переболевших Covid-19 – ред.) в силу того, что поликлиники, павильоны в парках были загружены борьбой с Covid-19 и вакцинированием. Сегодня быстро освобождаются эти мощности, поэтому в ближайшее время мы начнем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на прием пациентов, оказывать им содействие в прохождении диспансеризации, диагностики первичной и так далее», - сказал Собянин в эфире канала «Россия 1».

По его словам, врачи после первичной диагностики будут направлять пациентов на вторичную диагностику, если это понадобится. В августе, по словам мэра, полноценно заработают поликлиники.

Также в августе к обычному режиму работы вернуться павильоны «Здоровая Москва», которые временно стали пунктами вакцинации. Число исследований в павильонах планируется увеличить.

Горожане смогут сдать также биохимический анализ крови, пройти спирометрию и специальный тест на оценку деятельности сердечно-сосудистой системы.

По результатам исследований врач может направить пациента на дополнительные обследования, в частности, УЗИ вен нижних конечностей – данное исследование помогает обнаружить, в том числе, признаки тромбов, которые могут образоваться после перенесенного коронавируса.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Более 3 млн доз вакцин от Covid‑19 доступно в Подмосковье. Вакцина различная: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

- Около 2,8 млн жителей Подмосковья сделали прививку от Covid‑19. В регионе работают 368 пунктов вакцинации.

- Губернатор Подмосковья отметил важность ревакцинации от Covid‑19. Андрей Воробьев рассказал, что три раза прошел вакцинацию от Covid‑19.

- Около 88% столичных коммунальщиков вакцинировались от Covid‑19. В Москве продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса.

- Коронавирус диагностировали у актера Владимира Стеклова. Врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.

- В Подмосковье еще 1 946 человек вылечилось от Covid‑19. С начала пандемии выздоровело 311 101 человек.

- 79 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в настоящее время находятся 512 человек с коронавирусом.

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.