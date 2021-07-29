РИАМО - 29 июл. Главный врач московского ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко сообщил, что можно заразиться коронавирусом после введения первого компонента вакцины, сообщает РИА Новости.

По словам врача, стойкий иммунитет после первой прививки еще не вырабатывается. Это происходит только через две недели после первой вакцинации.

«Нужно следовать понятной и здравой логике, что вакцинация и формирование иммунитета — это не знак равно от инфицирования. Иммунитет не способен вас защитить, если на вас чихает инфицированный человек», — добавил он.

Проценко напомнил, что использование масок и перчаток в общественных местах поможет предотвратить инфицирование и сохранить свое здоровье.

На сегодняшний день в России выявлено 6 218 502 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 156 977 летальных исходов, выздоровели 5 568 363 человека.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Более 3 млн доз вакцин от Covid‑19 доступно в Подмосковье. Вакцина различная: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

- Около 2,8 млн жителей Подмосковья сделали прививку от Covid‑19. В регионе работают 368 пунктов вакцинации.

- Губернатор Подмосковья отметил важность ревакцинации от Covid‑19. Андрей Воробьев рассказал, что три раза прошел вакцинацию от Covid‑19.

- Около 88% столичных коммунальщиков вакцинировались от Covid‑19. В Москве продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса.

- Коронавирус диагностировали у актера Владимира Стеклова. Врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.

- В Подмосковье еще 1 946 человек вылечилось от Covid‑19. С начала пандемии выздоровело 311 101 человек.

- 79 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в настоящее время находятся 512 человек с коронавирусом.

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.