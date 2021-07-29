РИАМО - 29 июл. В Московской области продолжается сбор инициатив жителей для формирования региональной программы развития. За две недели свои предложения высказали более 20 тыс. человек, одним из самых актуальных вопросов стали пробки и загруженность дорог. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Сбор инициатив жителей для подготовки партийной программы «Подмосковье — территория перемен» стартовал 12 июля.

Как сообщил депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Евгений Аксаков, свои предложения жители могут высказать непосредственно на встречах с депутатами или обратившись в единый центр сбора наказов по номеру: 8 (495) 984-00-70. Также сбор наказов ведется через аккаунты депутатов в популярных мессенджерах и на специальном сайте np.vybor2021.ru.

«Работа по сбору инициатив продлится до 12 августа. В дальнейшем предложения, которые будут сформированы на основе обращений граждан, войдут в основу программы и работы депутатов на ближайшие 5 лет», – сказал Аксаков, который является членом комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Аксаков отметил, что за первые две недели работы ресурсов по сбору наказов удалось собрать более 20 тыс. предложений.

«Среди первоочередных вопросов, которые действительно волнуют жителей крупных и густонаселенных городских округов, – проблема загруженности дорог и пробки», – подчеркнул Аксаков.

Одной из самых загруженных трасс Московской области остается Щелковское шоссе. Поэтому среди самых активных на сайте сбора наказов оказались жители Балашихи, Щелкова и Звездного городка. Они просят решить проблему пробок, которые растягиваются на несколько километров и занимают много часов.

Подавляющее большинство местных жителей высказались о необходимости строительства новой дороги – 19-километрового дублера Щелковского шоссе. При этом дорога проходит по границам национального парка «Лосиный остров», который находится под защитой федерального природоохранного законодательства.

Аксаков отметил, что вопрос строительства дублера поднимается и местными жителями, и властями уже не первый год, однако до сих пор открыт.

«Мы внимательно ознакомились со всеми поступившими заявками и инициативами по этой теме, чтобы услышать каждого жителя. Задача сложная, но наша цель – найти максимально правильный подход к решению этой проблемы. Поэтому мы собираем предложения жителей и экспертов, аккумулируем их и только с учетом всех точек зрения будем проект реализовывать – дублер должен быть таким, каким его хотят видеть люди. Будем сотрудничать с федеральным правительством и смотреть, как эту проблему решить через программу развития Подмосковья», – сказал Аксаков.

Помимо этого, предложения по улучшению транспортной ситуации поступили от жителей Ленинского округа, Лыткарина, Домодедова, Дмитрова, Солнечногорска, Истры, Каширы, Люберец и т. д.

Также от жителей Подмосковья поступает много просьб о строительстве парковочных мест и об устройстве в их округах нового асфальтобетонного покрытия – многие пешеходные дорожки, межквартальные дороги и тротуары находятся в разбитом состоянии.

«Сбор наказов – это возможность для жителей Московской области внести свои предложения в программу. Мы рассматриваем каждую поступившую инициативу и наказ, мы советуемся с людьми. Предложения жителей будут отражены в стратегии развития региона «Подмосковье — территория перемен», – заключил Аксаков.