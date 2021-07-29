РИАМО - 29 июл. В столичном аэропорту Шереметьево состоялась торжественная встреча российских спортсменов, которые завершили свои выступления на Олимпиаде в Токио. В торжестве приняла участие делегация из подмосковного Ленинского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди вернувшихся олимпийцев был пловец из Видного Иван Гирев, завоевавший серебро в командной эстафете вместе с Мартином Малютиным, Михаилом Довгалюком и еще одним жителем Видного - Евгением Рыловым.

В аэропорту Гирева встретили представители Ленинского округа - молодежь, активисты, члены спортивных организаций. Для юных жителей муниципалитета настоящим подарком стала возможность пообщаться и сфотографироваться с земляком - олимпийским призером.

«Иван Гирев и Евгений Рылов, обладатель олимпийского золота, - гордость Ленинского округа. На них равняются мальчишки и девчонки. Личный пример очень важен для развития спорта в муниципалитете», - сказал глава округа Дмитрий Абаренов.