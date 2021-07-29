РИАМО - 29 июл. В четверг началось тестирование системы электронного голосования, которая будет использоваться во время сентябрьских выборов в Москве. Испытания проходят в штатном режиме, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Система успешно справляется с нагрузкой и атаками хакеров. В голосовании на данный момент приняли участие 103 тыс. человек.

Некоторые из участников предпочли воспользоваться новой функцией отложенного решения, с помощью которой можно вернуться назад к ранее открытому бюллетеню. Эта функция полезна тем, у кого во время голосования возникли проблемы с гаджетом или интернетом.

Проверка системы электронного голосования проходит в преддверии выборов депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.