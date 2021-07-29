РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров оценили результаты ремонта автодорог и тротуаров на улицах 10-я линия, 12-я линия, Суздальская, Вишняковское шоссе, расположенных в микрорайоне Никольско-Архангельский, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Работы были проведены за счет средств областного и муниципального бюджетов. Часть деловой встречи также посвятили обсуждению реализации в городе подготовительного этапа программы по улучшению архитектурно-художественного облика улиц городов Подмосковья. В ее рамках планируют заменить заборы, которые находятся в ненормативном состоянии.

«Сегодня мы проверили, как приводится в порядок дорожно-транспортная инфраструктура. На дороги укладывается новый асфальт. Помимо этого проводится благоустройство, прокладываются пешеходные дорожки. Более 10 км тротуаров будет сделано до сентября. Самое главное — движение будет организовано так, чтобы жители частного сектора не испытывали дискомфорт», — сказал Брынцалов.

Также председатель регионального парламента осмотрел храм Святого Равноапостольного великого князя Владимира в микрорайоне Дзержинского. Он был заложен в декабре 2016 года. Работы по его возведению и благоустройству полностью завершены в этом году. Рядом с храмом установлена стела, посвященная истории Росгвардии, и разбит Владимирский парк.