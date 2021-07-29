РИАМО - 29 июл. Экстренное предупреждение действует в Подмосковье до конца четверга из-за грозы, дождя и усиления ветра до 15 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

При грозе нужно соблюдать ряд правил. Так, никогда не следует прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом, под высокими металлическими конструкциями. Следует помнить, что молния никогда не попадает в кустарник, лучше спрятаться под ним.

Автомобилистам посоветовали быть внимательными на дороге, осматривать путь перед собой, поскольку он может оказаться размытым.

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