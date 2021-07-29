РИАМО - 29 июл. Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в Токио, сообщает Газета.ru.

Он проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусты со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Российский спортсмен 4 раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету его соперника четыре эйса и три реализованных брейка из шести.

Ранее спортсменки из России выиграли серебряные медали в академической гребле на Олимпийских играх-2020 в Токио.