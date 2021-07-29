РИАМО - 29 июл. По программе «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы жители Московской области могут решать вопросы по управлению своим многоквартирным домом, проводя собрания в электронном виде. Уже проведено около 15 тыс. собраний собственников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский отметил, что с помощью онлайн-собраний можно проголосовать по следующим темам: выбор способа управления домом и управляющей организации, капитальный и текущий ремонты общего имущества в многоквартирном доме, благоустройство и другие вопросы, отнесенные к полномочиям ОСС.

«Наиболее популярные вопросы, которые решают жители, – текущий ремонт общего имущества и капитальный ремонт МКД, а также вопросы управления МКД, включая смену управляющей компании», — сказал Велиховский.

Преимущество данной системы – мобильность. Провести собрание в онлайн-формате жители Подмосковья могут как с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru, так и в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ», которое можно скачать на цифровых площадках AppStore и Google Play.

Текущий сервис доступен для каждого пользователя, зарегистрированного на портале ЕИАС ЖКХ и Госуслугах РФ.