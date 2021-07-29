РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. Работы по возведению новой крытой ледовой арены в подмосковной Балашихе выполнили на 65%, строительство объекта планируют завершить в середине сентября текущего года, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

Крытую ледовую арену возводят рядом с Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» на улице Парковой. Ее площадь составляет почти 3 тыс. кв. м, в ее создание инвестировано 100 млн рублей. Строительство началось в июне текущего года. В четверг Юров вместе с начальником управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации округа Никитой Тарасевичем посетил территорию строительства, проверил ход работ и пообщался с руководством компании-подрядчика.

«Спортивный объект строится по самым современным технологиям. Здесь будут большая хоккейная коробка, небольшой универсальный спортивный зал для разминки, бросковая зона, современные раздевалки, небольшое кафе. Выполнят благоустройство прилегающей территории. Работы ведутся хорошими темпами. Я думаю, что жители города видят эти темпы», - сказал Юров.

Он добавил, что к началу сентября планируют завершить все работы. После этого будут производить заливку льда.

«16 сентября планируем провести первую пробную тренировку на новом льду и в День города, 18 сентября, открыть данный объект», - подчеркнул Юров.

На сегодняшний день объект готов на 65%. По словам генерального директора компании-подрядчика Рината Ягудина, строители полностью завершили бетонные работы, монтаж металлоконструкций, кровли, выполнили обшивку здания. Впереди - монтаж внутренних инженерных систем и оборудования, отделочные работы, технические работы по заливке льда, благоустройство.

«Размеры хоккейной коробки - 26 на 56 м, что соответствует международным стандартам ледового поля для проведения полноценных тренировок и хоккейных матчей. Согласно проекту, на объекте разместятся 5 раздевалок, бросковая зона, зал разминки и зал для общей физической подготовки фигуристов и хоккеистов. На объекте работает около 35 человек. Нам была поставлена цель - за 3,5 месяца построить этот объект, и с ней мы справимся на 100%», - подчеркнул Ягудин.

Пропускная способность ледовой арены составит 160 человек. На ней смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.