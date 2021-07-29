РИАМО - 29 июл. Семьи с детьми до 7 лет могут существенно сэкономить при поездках на электропоездах, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Жительница Подольска Алина Зубкова рассказала, куда она с семьей отправляется на поездах ЦППК в будни и выходные и сколько экономит на путешествиях.

«У меня двое детей: шестилетняя Милана и пятилетний Матвей. Мы живем в Подольске и часто на выходных бываем в Серпухове. Детям очень нравятся альпаки, на которых они там могут подолгу смотреть и кормить животных с рук. Еще в этом городе работает Музей кукол & Дом мороженого, где Милана и Матвей любят проводить время. К тому же там есть комфортабельные и доступные дома отдыха», – сказала женщина.

Она уточнила, что детский билет туда и обратно от ближайшей к ее дому станции Весенняя до станции Серпухов стоит 65 рублей. При каждой поездке на электропоезде она оформляет для детей бесплатный проезд.

«Для получения справок, подтверждающих право на проезд, я пошла в местный МФЦ, и выдали мне их всего через 30 минут. Теперь я показываю на кассе свидетельства о рождении детей, справки из МФЦ и получаю на Милану и Матвея бесплатные билеты», – отметила подольчанка.

А еще ее муж в рабочие дни выезжает с детьми в Царицыно, где им также нравится гулять. Экономия за год составляет более 12 тыс. рублей.

ЦППК напоминает, что проезд детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых не допускается.