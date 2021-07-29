РИАМО - 29 июл. Врач-онколог Мытищинской городской клинической больницы Валерия Бондаренко рассказала о симптомах, которые должны насторожить и которые нельзя игнорировать, сообщается на портале Минздрава Подмосковья об онкологической помощи.

Так, тревожным признаком являются небольшие язвы на губах, на мягком или твердом небе, на слизистых щек или поверхности языка, а также отек или онемение челюсти.

«Человек может ощущать инородное тело во рту и постоянно прикусывать язык или щеку. Кроме того, если ранки во рту кровоточат и не поддаются лечению более месяца, то это повод для начала сходить на прием к стоматологу. Эти симптомы точно не стоит игнорировать. Они могут свидетельствовать о патологии», – сказала Валерия Бондаренко.

Также не стоит игнорировать увеличение объема живота. Как правило, происходит это из-за скопления жидкости в брюшной полости. По словам врача, это признак достаточно опасный. Он часто сопровождается различными заболеваниями, в том числе онкологическими.

Кроме того, стоит обратить внимание на увеличение лимфатических узлов.

«При онкологических заболеваниях воспаление не проходит после курса антибиотиков, и лимфоузел может увеличиться в размерах до 5 см. А во время ультразвукового исследования мы, как правило, видим нарушение структуры узла. Все это свидетельствует о том, что есть подозрение на онкологическое заболевание и нужно детально обследовать пациента», – отметила врач.

Еще нужно обратиться к врачу при затрудненном глотании, которое происходит без боли в горле.

«Затрудненное глотание – повод насторожиться. Здесь могут скрываться сразу несколько причин. Может быть новообразование в пищеводе. В начале болезни сложно глотать твердую пищу, а затем трудно становится глотать и жидкую. В таком случае необходимо сделать гастроскопию. Также стоит проверить щитовидную железу, так как образующиеся на ней узлы могут препятствовать процессу глотания», – отметила Бонадренко.

Если после менопаузы женщина время от времени замечает кровотечения, то это повод посетить врача и пройти обследования. Часто именно под этим симптомом может скрываться онкологическая патология.

Врачи напоминают, что большинство опухолей, обнаруженных на ранней стадии, излечимы. Современные методы позволяют пациенту полностью избавиться от болезни и продолжить полноценную жизнь.