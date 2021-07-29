РИАМО - 29 июл. Рабочие приступили к замене асфальтобетонного покрытия на Софийской, Раушской и Космодамианской набережных. Работы проводят в рамках комплексного благоустройства острова Балчуг, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Предстоит поменять асфальт на площади свыше 140 тыс. «квадратов». Также рабочие приведут в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки.

В работах задействованы 540 человек и 350 единиц спецтехники. Все работы завершат в конце августа.

«На всех объектах организовано одностороннее движение. В зоне проведения работ установлены ограждения и временные дорожные знаки. Просим автомобилистов быть внимательными», - сообщили в пресс-службе.