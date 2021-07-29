РИАМО - 29 июл. Больше всего стрессовых ситуаций на работе – 22% – у россиян возникает из-за отношения начальства к сотрудникам. Анализ проведен по итогам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, сообщает Газета.ru.

Вторым по популярности фактором стресса сотрудники считают поведение коллег и конфликты в коллективе. За этот вариант проголосовало 11%. Каждый 20-й респондент (5%) переживает из-за уровня заработной платы.

«Большая нагрузка на работе вызывает стресс у 4% опрошенных. По 4% голосов набрали и такие факторы, как неопределенность поставленных задач и непрофессионализм коллег», – сообщили в SuperJob.

По 3% набрали варианты: непрофессионализм руководства, задержки зарплаты, отсутствие задач, бардак и работа в авральном режиме.

Не испытывают стресс на работе всего 8% россиян.

Взаимоотношения с начальством чаще расстраивают женщин (24%), чем мужчин (20%). У них же выше уровень стресса из-за конфликтов в рабочем коллективе (13% против 9%). У мужчин больше стресса вызывает уровень зарплаты (7% против 4%), а также непрофессионализм руководства, отсутствие задач и их непонимание.

Лидирующую позицию среди факторов стресса отношение руководства к сотрудникам удерживает не первый год. В 2014 году за этот вариант отдали голоса 18% респондентов, в 2019 году – 14%, но в этом году их число увеличилось.

Опрос проводился среди 1 тыс. трудоустроенных граждан из всех регионов России.