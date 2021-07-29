РИАМО - 29 июл. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский встретился с аспирантами Российского университета дружбы народов. Встреча прошла на Международном научном агрохимическом форуме «Агрополигон-2021», сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«В Московской области на базе агрополигона института агрохимии аспиранты РУДН проходят научно-исследовательскую практику. У нас они обучаются по направлению «Сельское хозяйство» по профилю земледелие и растениеводство», - сказал Сергей Воскресенский.

Министр уточнил, что на форуме молодые аграрии из Бурундии и Гвинеи представили свои результаты научно-исследовательской практики. Кроме того, они познакомились с работами коллег из Подмосковья, которые поделились с ними опытом в аграрной сфере.

Также Воскресенский поговорил с аспирантами первого года обучения по направлению «Сельское хозяйство» Александром Чонгера и Барри Мамаду из Бурундии и Гвинеи. Он спросил у них про их планы после аспирантуры. Они рассказали, что будут работать преподавателями-исследователями в сельскохозяйственных институтах после того, как вернутся на родину.

«Мы готовим кадры высшей квалификации для зарубежных стран. Это было традиционным для времен СССР и сейчас мы продолжаем эту хорошую традицию. У нас проходят обучение и практику студенты из стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также Европы», - подчеркнул Воскресенский.

По его словам, это служит укреплению дружбы между народами, активному продвижению системы практик для молодого поколения, которому предстоит определять завтрашний день сельского хозяйства.

«Отмечу, что вместе с полученными знаниями иностранные студенты увозят с собой частичку русской культуры», - добавил министр.

Международный научный агрохимический форум «Агрополигон-2021» проходит в Домодедове на опытных полях ФГБНУ «ВНИИ агрохимии».