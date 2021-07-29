РИАМО - 29 июл. В прошлом году в Подмосковье было переработано и вовлечено в хозяйственный оборот около 20 тыс. тонн органических отходов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел расширенное заседание. Депутаты совместно с представителями профильных предприятий обсудили обработку и утилизацию пищевой продукции в Подмосковье.

Регион стал одним из первых в стране, внедривших новую систему раздельного сбора отходов. Только в 2020 году обустроили 2,3 тыс. мест сбора мусора, в 2021 году планируется сделать еще порядка 2 тыс.

«Активно развивается проект «Мегабак». С 2020 года контроль вывоза ТКО полностью оцифрован. Благодаря раздельному сбору отходов и созданию новых мощностей по переработке в 2020 году на 2,7 млн т уменьшился объем мусора, который отправляется на захоронение», – сказала председатель комитета Алла Полякова.

Еще сейчас в регионе функционируют предприятия, которые занимаются переработкой пищевых отходов по уникальным технологиям. Например, одна из компаний благодаря эксклюзивным процессам экструдирования, биоферментирования и влагоудаления в итоге производит 100% органический продукт – корма для животных, удобрения.

Таким образом, в 2020 году порядка 20 тыс. тонн органики не поступило на полигоны региона, а было переработано и вовлечено в хозяйственный оборот.

Модернизация, автоматизация и расширение производственной площади – ближайшие перспективы, которые для себя видят компании по переработке органики в Московской области. Также участники рассказали о планах по строительству завода на территории Ступина до 2023 года. Размер инвестиций в проект составит порядка 700 млн рублей.