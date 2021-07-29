РИАМО - 29 июл. Генеральный директор компании из Орехово-Зуевского округа предстанет перед судом по обвинению в мошеннических действиях при поставке мясной продукции в дом-интернат для умственно отсталых детей «Журавушка», сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Известно, что на протяжении прошлого года в рамках исполнения контракта на поставку мяса говядины в детский дом-интернат обвиняемый организовал поставку товара не соответствующего качества.

При содействии ведущего ветеринарного врача ветеринарной станции Орехово-Зуевского городского округа были внесены заведомо ложные сведения в сопроводительные документы о фактически поставляемой в учреждение мясной продукции. Таким образом, было совершено хищение денежных средств, принадлежащих учреждению, в размере более 420 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении ведущего ветеринарного врача выделено в отдельное производство и также направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.