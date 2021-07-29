РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. Оперативное совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прошло в четверг в администрации городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Основные вопросы: взаимодействие управляющих компаний с региональным оператором, организация сбора мусора на сельских территориях округа. На встрече еще раз напомнили руководителям территориальных управлений о необходимости определить предполагаемые места для установки контейнерных площадок во всех населенных пунктах, где до сих пор осуществляется пакетированный сбор мусора.

Также на совещании обсудили решение вопросов по частным адресам. Один из таких – это перенакопление мусора по улице Щорса, 34.

«Это долгоиграющий вопрос, по этому адресу часто фиксируем перенакопление мусора на контейнерной площадке. Здесь нужно либо чаще осуществлять вывоз мусора, либо ставить дополнительные контейнеры, либо рассматривать контейнеры в соседних местах, чтобы не было перенакопления. Будем планировать встречи с жителями для определения места, потому как предыдущие встречи не увенчались успехом», – сказал начальник отдела благоустройства управления ЖКХ и благоустройства администрации Мытищ Роман Комлев.

Рассмотрели и вопросы по установке видеокамер на контейнерных площадках. Как поясняют специалисты, это необходимо для того, чтобы предотвратить несанкционированные свалки. Также на совещании обсудили вопрос по осуществлению взаиморасчетов между подрядными организациями и региональным оператором за вывоз мусора.