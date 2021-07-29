РИАМО - 29 июл. Пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, в чем заключается коварство электронных сигарет, они также вредны, как и обычные сигареты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Электронные сигареты быстро становятся все более популярными, в то время как курение подростков все чаще становится серьезной проблемой в семьях.

«Электронные сигареты наносят такой же вред, как и обычные. Они коварны тем, что люди думают об их безвредности, по сравнению с обычной сигаретой, но в них так же много канцерогенов, способствующих возникновению онкологических заболеваний. Также электронные сигареты токсичны и приводят к повреждению легочной ткани», — сказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Он добавил, что те, кто стал зависим от электронных сигарет, часто хотел отказаться от обычных.

«Человек начинает курить с обычной сигареты, а потом подсаживается на электронную, думая, что так наносит себе меньший вред. Никто не начинает курить с электронной сигареты, все сначала становятся зависимы от табака», — объяснил он.