РИАМО - 29 июл. Трехдневное голосование на выборах является легитимной процедурой, которая отвечает запросам времени. Об этом РИАМО сообщила председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич.

«Это абсолютно законно и легитимно. <…> Мир стремительно меняется. Соответственно с изменениями надо действовать и организовывать электоральные процессы», - сказала Юденич.

Она также отметила, что процедура многодневного голосования имеет свои плюсы.

«Прежде всего, это продиктовано ситуацией с распространением ковида. <...> Распределение нагрузки на три дня скажется благоприятно (с эпидемиологической точки зрения - ред.). Мы обезопасим, таким образом, и голосующих, и членов избирательных комиссий, и наблюдателей», - сказала Юденич.

По ее словам, также немаловажен тот факт, что трехдневное голосование удобно для избирателей.

«Всегда легче спланировать мероприятие, если у тебя есть выбор из трех дней недели, когда тебе необходимо прийти. Эти два плюса говорят о том, что это позитивное и правильное решение», - заключила Юденич.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.