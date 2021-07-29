РИАМО - 29 июл. В Подмосковье оперативно решается вопрос обманутых дольщиков, власти знают о тех домах, которые должны быть давно сданы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Дольщики – эта тема регулярно у нас звучит. Я не буду стесняться и еще раз скажу – бьем все рекорды. Мы знаем большое количество тех домов, которые должны быть давным-давно сданы, и президент поставил задачу, чтобы в 2023 году у нас этой темы не было», - сказал Воробьев в рамках прямой линии с жителями в эфире телеканала «360».

Он подчеркнул, что в области регулярно проводят брифинги, на которых объясняют, когда и, какие объекты сдаются.

«Эта работа ведется, она находится на моем личном контроле и все, кто пострадал от нерадивых застройщиков, получат от нас ключи. Мы стараемся делать это оперативно», - подчеркнул глава Подмосковья.