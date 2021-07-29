РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В микрорайоне Южный в Домодедове приступили к устройству фундаментной плиты новой поликлиники, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте более 80 рабочих и 8 единиц техники. Строители приступили к армированию фундаментной плиты и перекладке наружных сетей водопровода. Работы в графике», - сказал министр Стройкомплекса региона Владимир Локтев.

Площадь нового объекта составит 9,6 тыс. кв. м. Новое медучреждение относится к первому уровню амбулаторной медицинской помощи, где жители смогут получить первичную врачебную и специализированную помощь. В смену она сможет принимать до 400 посетителей.

В 4-этажном здании будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортной работы персонала и удобства пациентов. Поликлинику планируется снабдить необходимым медицинским оборудованием. На прилегающей территории появятся места для отдыха и парковки. Также там высадят деревья и кустарники.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2022 году.