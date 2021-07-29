РИАМО - 29 июл. В рамках программы «Чистая вода» 3,5 тыс. жителей ЖК «Раменский» получат качественное водоснабжение. Работы по обеспечению граждан чистой водой планируется завершить осенью 2021 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Для этого в округе ведется строительство водозаборных узлов, резервуаров чистой воды и станций обезжелезивания.

Программа реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. До 2024 года чистую воду должны получить еще 700 тыс. человек.

«Всего до 2024 года будет построено и модернизировано 146 объектов инженерной инфраструктуры в 32 городских округах», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За 6 лет уже возвели и реконструировали около 400 объектов водоснабжения. Это позволило обеспечить чистой питьевой водой 2 млн жителей области. В настоящее время уровень обеспеченности качественным водоснабжением в регионе поднялся с 83,2% до 92,4%.