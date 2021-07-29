РИАМО - 29 июл. Число участников программы «Коммунальный бонус» за три месяца ее действия составило 118,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Приложение было запущено 1 мая по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Программа пользуется популярностью у подмосковных жителей. Пользователи получили доступ ко всем предложениям программы, и уже активно пользуются преференциями, бонусными купонами, скидками и промо кодами.

В лидерах выбора клиентов «МособлЕИРЦ» остаются онлайн-магазины и онлайн-кинотеатры: OZON, Иль де Боте, Бургер Кинг, МЕТРО, ivi.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антона Велиховского, с каждым днем все больше жителей Подмосковья становятся пользователями «Коммунального бонуса», поэтому ведется работа по расширению предложений от партнеров, разработка новых скидок и бонусов.

Сейчас для клиентов «МособлЕИРЦ», оплачивающих единые платежные документы онлайн, доступно почти 30 предложений от партнеров компании.

Из них: период бесплатной подписки на ivi и more.tv, 20% Yves Rocher, до 15% на OZON, 20% при покупке онлайн в гипермаркете METRO и другие предложения, с которыми можно ознакомиться на сайте clubonus.ru.

«Почти 800 тыс. рублей вернули себе жители Подмосковья по акции с кешбэком. Люди видят, что расчеты в отрасли ЖКХ становятся более понятными, что добросовестные плательщики получают преимущества. Уверен, в начале августа, когда придет время оплачивать коммунальные счета, кешбэк вырастет в разы», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Программа сделана удобным образом: после онлайн-оплаты через личный кабинет «МособлЕИРЦ» плательщик автоматически попадает на страницу «Коммунального бонуса», где может выбрать любое интересное предложение - от сферы культуры и развлечений, кафе и ресторанов до магазинов товаров для спорта, красоты и здоровья.