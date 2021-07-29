РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Жильцы многоквартирных домов городского округа Люберцы могут провести общие собрания собственников в формате онлайн на портале Единой информационно-аналитической системы ЖКХ МО. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители, проводите общие собрания собственников на портале ЕИАС ЖКХ. Инициатором может быть любой собственник или управляющая компания. Голосуйте на портале или в мобильном приложении», - сказал заместитель главы администрации округа Василий Власов.

Продолжительность голосования составляет от 7 до 60 дней. Собственники жилых помещений, не зарегистрированных в системе ЕИАС ЖКХ, могут проголосовать, придя лично к администратору общего собрания.