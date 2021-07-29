РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В Подольске рядом с платформой Силикатная МЦД-2 создадут зону отдыха и высадят 143 дерева и 1 965 кустарников, а также цветы, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

Чирикову пришел ответ на депутатский запрос из комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа по поводу вырубки деревьев рядом с платформой Силикатная. В нем говорится, что в рамках планируемого благоустройства на земельном участке разработано эскизное решение благоустройства территорий общего пользования, связанных с функционированием станции МЦД-2 Силикатная. Всего вырубили 20 аварийных и сухостойных деревьев и подняли нижние ветви у 40 деревьев.

В это месте планируют создать зону отдыха с озеленением территории и высадкой 143 деревьев, 1 965 кустарников, цветочной рассады. Установить малые архитектурные формы, в том числе 48 лавок, 68 урн. Обустроить пешеходные дорожки из брусчатки на площади 1823 кв. м с велодорожкой из асфальтобетонного покрытия и велопарковкой на 21 место. Всю зону отдыха будет освещать 51 светильник торшерного типа.

Запланированы также обустройство парковки на 348 машино-мест с подъездной дорогой к железнодорожной станции, установка 2 остановочных павильонов и стационарного туалета.