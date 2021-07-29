РИАМО - 29 июл. Автомобиль Kia сбил 2,5-летнего ребенка, который выехал на самокате между припаркованными машинами на улице Вертолетчиков в Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В момент аварии мальчик находился в сопровождении бабушки. Он доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Госавтоинспекция Москвы призвала родителей быть бдительными в вопросах безопасности детей на дороге.