РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В Подольске начался ремонт асфальтовых дорожек у станции Силикатная МЦД-2, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

Чириков с июля 2020 года обращался во все инстанции по данной проблеме. 21 июля прошла встреча по комиссионному обследованию территории у станции Силикатная. В ней приняли участие сотрудники территориального отдела №35 Госадмтехнадзора Московской области, администрации Подольска, разных подразделений РЖД, жители микрорайона Силикатная-2.

В результате выявили, что требуются полный ремонт асфальтовых дорожек с двух сторон, ликвидация мусора рядом с перехватывающей парковкой и на всей территории зоны отвода РЖД, выравнивание забора у железнодорожных путей с двух сторон. Также установка столбов освещения возле железнодорожных путей, благоустройство водоема с участками и ликвидация незаконной рекламы на объектах РЖД.

Чириков также планирует добиваться асфальтирования части перехватывающей парковки рядом с остановкой «Тепличная» для подхода жителей с двух тротуаров и прокладки асфальтовой дорожки рядом со стоянкой у кабельного завода «Паритет».

Он будет готовить запросы в ГИБДД по асфальтовым дорожкам, в РЖД по поводу установки шумозащитных щитов и по другим проблемам.