РИАМО - 29 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что предпочитает командные виды спорта такие, как футбол, хоккей и баскетбол.

«Командные виды спорта – это моя страсть. Я и в футбол могу играть, и в хоккей, и баскетбол. Правда, ростом я не очень, но в любом случае мне нравится играть в командные игры», - сказал Воробьев в ходе прямой линии с жителями в эфире телеканала «360».

Он добавил, что очень важно развивать спорт в регионе, это важно для детей.​