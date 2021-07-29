РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В Домодедове в голосовании на портале «Добродел» по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, представлено 169 дворов, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Всего в Подмосковье по результатам инвентаризации состояния элементов благоустройства дворовых территорий, проведенного органами местного самоуправления, на голосование вынесено 5 870 дворов.

До завершения голосования осталось 13 дней. Проголосовать можно по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/blagoustroistvo2022/map/4.