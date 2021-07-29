РИАМО - 29 июл. Участниками программы социальной газификации в Подмосковье могут стать владельцы зарегистрированных домов, расположенных в населенных пунктах с действующим газопроводом, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Расстояние до места (нахождения домовладения - ред.) не имеет значения. По сути, в Московской области два критерия – это нахождение домовладения в границах населенного пункта, где есть действующий газопровод, и второе условие – официально зарегистрированный дом», - сказал Баранов в ходе прямой линии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с жителями в эфире телеканала «360».

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках программы подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

На сегодняшний день «Мособлгаз» ведет работы в рамках соцгазификации в 117 населенных пунктах, которые находятся в 27 городских округах Московской области.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>