РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В Домодедове в офис социальной газификации с момента его открытия обратились порядка 100 человек, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Офис начал работать 20 июля. Жители обращаются по разным вопросам: перерасчет за ТКО, выписки из ЕГРН, регистрация права, но основной вопрос – заключение договора на социальную газификацию.

Офис находится в селе Ям по адресу: Больничный проезд, дом №7А. Он работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00.

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