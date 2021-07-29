РИАМО - 29 июл. Теперь в школы не надо предоставлять бумажные справки о болезни ребенка, все будет занесено автоматически в школьный портал, для детских садов медицинская справка нужна только в том случае, если ребенок не посещал его летом, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«Что касается школы. То перед тем, как ребенок идет в школу вообще никакие справки не нужны. Справка от педиатра о том, что ребенок здоров нужна только в детский сад. Здесь мы с коллегами из Минздрава отработали удобную систему. С 23 августа, если ребенок не ходил все лето в сад и после перерыва туда приходит, в поликлинике будет организована удобная функция «Справка в один шаг»: в один день проходишь всех врачей и сдаешь все анализы», - сказала Каклюгина.

Она добавила, что бумажные справки забирать не нужно. Автоматически допуск ребенка будет направлен в детский сад.

«Что касается школ <…> сейчас, если ребенок заболел, обратился в клинику , то автоматически в школьном портале проставляется «Б» - что он отсутствует и, когда ребенок выходит с больничного, в школьном портале эта «Б» снимается», - добавила Ирина Каклюгина.​