РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Жители микрорайона Климовск Подольска попросили сделать удобные съезды для колясок на тротуаре по улице Заводской, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Паскарь совместно с представителями ТУ «Климовск» и МУП «СЕЗ» встретился с жителями дома №24 на улице Заводской. Встречу инициировали сами жители. Они поблагодарили за начало работ по комплексному благоустройству дворовой территории и передали наказы депутату.

На тротуаре, который сейчас обустраивают, жители попросили сделать удобные съезды для колясок. В доме отремонтировать подъезд и крышу. Также необходимо решить вопрос с водой в подвале.

Паскарь рассказал о проделанной работе за 5 лет, об исполнении муниципальных программ в городском округе, поделился планами на будущее.