РИАМО - 29 июл. В декабре 2021 года завершится строительство водозаборного узла в деревне Дроздово Ленинского округа. Он будет обеспечивать чистой питьевой водой 2,5 тыс. жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Работы проводятся в рамках программы «Чистая вода», реализуемой по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее основная цель – обеспечение населения качественной водой из централизованных источников водоснабжения.

По программе до 2024 года качественное водоснабжение получат еще 700 тыс. жителей региона.

«Всего до 2024 года будет построено и модернизировано 146 объектов инженерной инфраструктуры в 32 городских округах», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства области Антон Велиховский.

За 6 лет качественной водой обеспечили уже дома 2 млн человек. Для этого построили и модернизировали около 400 объектов водоснабжения. В настоящий момент обеспеченность чистой водой в Подмосковье выросла с 83,2% до 92,4%