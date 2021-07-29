РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. За минувшие сутки в Люберцах выявили 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 18 105 инфицированных. Об этом сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявили 1 325 случаев заболевания.

В Котельниках за сутки выявили 23 новых случая коронавируса, всего в округе зарегистрировано 2 683 заражения Covid-19. В Дзержинском за сутки выявили 2 новых инфицированных, всего с начала пандемии в округе вирус нашли у 3 097 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 382 192 случая заболевания коронавирусом. Скончались 7 147 человек. Выздоровел и выписался 311 101 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Более 3 млн доз вакцин от Covid‑19 доступно в Подмосковье. Вакцина различная: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

- Около 2,8 млн жителей Подмосковья сделали прививку от Covid‑19. В регионе работают 368 пунктов вакцинации.

- Губернатор Подмосковья отметил важность ревакцинации от Covid‑19. Андрей Воробьев рассказал, что три раза прошел вакцинацию от Covid‑19.

- Около 88% столичных коммунальщиков вакцинировались от Covid‑19. В Москве продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса.

- Коронавирус диагностировали у актера Владимира Стеклова. Врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.

- В Подмосковье еще 1 946 человек вылечилось от Covid‑19. С начала пандемии выздоровело 311 101 человек.

- 79 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в настоящее время находятся 512 человек с коронавирусом.

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.