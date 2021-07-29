РИАМО - 29 июл. Работы по реконструкции парка Толстого в Химках пройдут в два этапа. Там появятся фонтан и скейт-парк, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас по вашему поручению (губернатора Подмосковья Андрея Воробьева -ред.) предусмотрена реконструкция парка Толстого, она запланирована на будущий год. У нас разработан проект и он состоит из двух этапов. <…> Первый этап – это 12 гектар, деньги у нас предусмотрены. Там будет сделан фонтан, установлен скейт-парк, обновлены пешеходные дорожки, сделана дополнительная велодорожка около километра», - сказал Хайкин в ходе прямой линии с жителями в эфире телеканала «360».

Он добавил, что также в Химках запланирована реконструкция парка имени Величко и парка Открытый берег. ​

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроят 31 парк культуры и отдыха Подмосковья, пять из них – лесопарки. В каждом парке должен быть стандартный набор, который включает в себя место для проведения культурно-массовых мероприятий, входную группу, спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха. При этом каждый парк остается уникальным, у него есть свой стиль.