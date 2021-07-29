РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. Министерство экологии и природопользования Московской области в контакте с другими надзорными органами контролирует работу по нормализации экологической ситуации в Щелкове, ранее в министерство поступила жалоба местного жителя на предприятие по производству пищевой продукции «Русская бакалейная компания», сообщает пресс-служба министерства.

«Гражданин пожаловался на стойкий запах специй, который распространяется с производственных площадей предприятия. В ходе первичной проверки факты подтвердились, материалы были направлены в Роспотребнадзор для принятия мер административного реагирования. Сейчас предприятие ведет работу по снижению уровня выбросов в атмосферный воздух, ситуация находится на межведомственном контроле», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По имеющейся информации, бакалейная компания заключила договор на установление санитарно-защитной зоны производственной площадки, монтируется новая система вентиляции. Кроме того, заключен договор со специализированной организацией на осуществление мониторинга качества атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия.

Глава Минэкологии отметил, что это не первый случай в практике министерства, когда приходится вмешиваться в деятельность пищевых предприятий. Ранее по предписанию Минэкологии компания, которая занимается производством лапши и других продуктов быстрого приготовления в поселке совхоза «Раменское» Раменского округа, также разработала меры по снижению выбросов, содержавших пыль от натуральных сушеных продуктов и специй.