РИАМО - 29 июл. Открытие ТПУ «Печатники» улучшит транспортное обслуживание столичных районов Печатники, Люблино и Текстильщики. Этот транспортно-пересадочный узел будет одним из крупнейших в Москве, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Ожидается, что ТПУ будут пользоваться около 80 тыс. пассажиров в сутки. Объект посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел ход строительства и поздравил работников с Днем железнодорожника, который будут отмечать в этом году 1 августа.

«За последние годы мы вместе с ОАО «РЖД» многое сделали для интеграции железных дорог в транспортную систему столичного региона и создания наземного метро. Запустили Московское центральное кольцо и первые Московские центральные диаметры – крупнейшие проекты, изменившие представление пассажиров о городской электричке», - отметил Собянин.

Он рассказал, что реализация совместных проектов продолжается, идет строительство новых диаметров, ведутся работы по развитию действующих.

«В следующем году планируем открыть новый ТПУ «Печатники», который объединит существующую станцию Люблинско-Дмитровской линии и строящиеся станции МЦД-2 и БКЛ», – добавил Собянин.

ТПУ «Печатники» объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии, а также наземный транспорт Москвы. Вблизи станции метро «Печатники» одновременно сооружаются одноименные станции МЦД-2 и БКЛ, а также участки Юго-Восточной хорды.

Строительство станции «Печатники» завершено уже на 68%. Ее строят между станциями Люблино и Текстильщики МЦД-2.

Станция включит 2 островные платформы с навесами, надземный переход с 2 вестибюлями, где будут кассы, турникеты, залы ожидания и пешеходный тоннель под путями.

Объект сделают доступным для маломобильных граждан. В общей сложности там обустроят 10 эскалаторов и 5 лифтов.

Пересесть на метро пассажиры смогут, перейдя ЮВХ по надземному переходу. Он выведет их к улицам Полбина и Шоссейной.

Пешеходный тоннель обеспечит выход в сторону Люблинской улицы. Он соединит два района - Печатники и Текстильщики.

Строительство станции Печатники МЦД-2 стартовало в конце 2019 года. Ожидается, что к 2025 году ей будут пользоваться около 8,5 тыс. пассажиров в сутки. К 2030 году прогнозируется рост еще на 30%.