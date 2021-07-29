РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали посетителей автосалона соблюдать правила дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции Подольска провели профилактические беседы по правилам дорожного движения с посетителями автосалонов.

Так, они напомнили участникам акции о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и вручили тематические памятки, а также акцентировали внимание на важности соблюдения ПДД и уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения.

Для привлечения внимания общественности полицейские разместили тематические памятки на информационных стендах автосалона.