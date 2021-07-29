РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. На производстве безалкогольных напитков ООО ПК «Лидер» в Люберцах заняты более 500 сотрудников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Люберец Владимир Ружицкий и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков посетили производственную компанию «Лидер». Она специализируется на выпуске безалкогольных напитков.

«Более 100 наименований соков, нектаров, минеральной и детской воды, фруктовых и сокосодержащих напитков, ягодных морсов и домашнего лимонада – ассортимент ООО ПК «Лидер» охватывает все категории безалкогольных напитков. Предприятие реализует продукцию через крупнейшие федеральные и локальные торговые сети, напитки ООО ПК «Лидер» знают во многих городах России», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что на предприятии трудятся более 500 человек, почти половина из них – жители округа. Коллектив «Лидера» одним из первых привился от коронавируса, здесь строго соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности, добавил Ружицкий.

«Малаховскую» воду в Московской области, да и в России знают все. Сегодня на предприятии «Лидер» мы увидели, насколько качественно и эффективно устроено производство. Здесь идет планомерный отказ от ручного труда, его заменяют роботы. Это говорит о том, что предприятие модернизируется. С одной стороны, это сокращение рабочих мест, с другой – увеличивается производительность труда. Все это благодаря энергии руководителя предприятия Евгения Клинецкого», – пояснил Терюшков.

Более 10 тыс. магазинов традиционной розницы Москвы и области имеют прямой контракт с «Лидером» и получают продукцию напрямую с завода. Компания активно сотрудничает с сегментом ресторанного и гостиничного бизнеса и имеет более 3 тыс. торговых автоматов по продаже напитков.