РИАМО - 29 июл. Арбитражный суд Московского округа поддержал решение подмосковного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Комплекс ойл» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба управления.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» о внесении сведений в отношении ООО «Комплекс ойл» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения договора на оказание услуг по заправке автотранспорта топливом.

По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Комплекс ойл» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд, который отказал ей в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.