РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 июл. Благоустройство аллеи в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников завершено на 80%, сообщает пресс-служба администрации округа.

Благоустройство аллеи в четверг осмотрел глава Котельников Сергей Жигалкин вместе с общественниками и муниципальными депутатами.

На данный момент уже выполнено больше 80% работ в яблоневом саду, обустроена входная группа ДК, частично установлены малые архитектурные формы, уличные тренажеры. Появились тропинки и велосипедные дорожки. По просьбе жителей будут посажены липы и клены. Всего будет высажено около 5 тыс. новых деревьев.

Также осенью полностью отремонтируют фасад ДК «Силикат» и частично кровлю. Этот вопрос Жигалкин обсудил с работниками Дома культуры и жителями, для которых важно состояние внешнего облика учреждения. Здание является уникальным, оно было построено в 1955 году. Последний раз ремонт фасада и ступеней проводился более 10 лет назад.

Благоустройство аллеи реализуется по программе «Формирование современной комфортной городской среды» и будет завершено к середине августа.