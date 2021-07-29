РИАМО - 29 июл. В Северо-Западном округе Москвы в этом году проводят благоустройство более 40 дворов на деньги от платных парковок. Работы выполнены уже на 70%, ремонт завершится к концу лета, сообщили РИАМО в пресс-службе АМПП.

На улице Василия Петушкова теперь есть удобные пешеходные дорожки, улицу Героев Панфиловцев озеленили - там обустроили газон и посадили кустарники, а жители Врачебного проезда и улицы Габричевского могут играть с детьми на новых детских площадках. На улице Исаковского работы еще не завершены, в августе там будет новый асфальт.

Деньги от платных парковок уже девятый год подряд отправляются на благоустройство дворов и улиц во всех округах Москвы. Так они возвращаются автомобилистам в виде удобных детских и спортивных площадок, отремонтированных дорог, новых парковочных карманов.

Средства в начале каждого года передаются в префектуры. Это сделано для того, чтобы управы могли заранее запланировать работы и приступить к ним, как только позволят погодные условия. Деньги поступают даже в те районы, где нет платных парковок, так как проживающие там автомобилисты тоже ими пользуются.

Подробная информация о планах и проведенных работах по благоустройству размещается на сайтах управ районов в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок». Жители могут поучаствовать в выборе проектов благоустройства, для этого нужно проголосовать на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефонам: +7(495)539-54-54 или 3210 с мобильного.