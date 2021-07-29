РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В Домодедове в парке микрорайона Авиационный при уборке собрали около 30 мешков мусора, сообщается в группе парков Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

Субботник прошел совместно с сотрудниками и волонтерами парков Домодедова и ГДК «Авиатор», а также представителями территориального отдела микрорайона Авиационный.

Еще один субботник пройдет 31 июля в 10:00. Присоединиться могут все желающие. Сбор у входа в парк со стороны улицы Гагарина.